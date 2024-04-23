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Росіяни вдарили РСЗВ по Сумщині, поранений чоловік

Поранений чоловік перебуває у лікарні.

Сьогодні, 23 квітня, російська армія атакувала з "Градів" Білопілля Сумської області.

Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко, передає Суспільне.

Відомо про 6 влучань по житловому кварталі у центрі міста. 

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Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік приблизно 40 років. 

“Він перебуває у лікарні в Білопіллі, стан його середньої тяжкості, має осколкові поранення. Коли був вибух він намагався сховатися і уламки поранили плечі, спину, стегна, ноги”, - розповів Юрій Зарко.

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