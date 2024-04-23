Росіяни вдарили РСЗВ по Сумщині, поранений чоловік

Сьогодні, 23 квітня, російська армія атакувала з "Градів" Білопілля Сумської області.

Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко, передає Суспільне.

Відомо про 6 влучань по житловому кварталі у центрі міста.

Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік приблизно 40 років.

“Він перебуває у лікарні в Білопіллі, стан його середньої тяжкості, має осколкові поранення. Коли був вибух він намагався сховатися і уламки поранили плечі, спину, стегна, ноги”, - розповів Юрій Зарко.