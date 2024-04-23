СБУ: п'ятеро бойовиків, які штурмували Мар’їнку і Вугледар, отримали підозри

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще п’ятьох бойовиків, які воювали проти Сил оборони на сході України, зокрема, штурмували Мар’їнку і Вугледар.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Підозрювані входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил Росії.

На початку квітня цього року українські бійці взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв поблизу Красногорівки і Вугледара.

Серед затриманих – житель тимчасово окупованого Криму, котрий у березні 2024 року добровільно приєднався до 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ.

Після проходження військової підготовки на полігонах в Севастополі та Бердянську його відправили штурмувати українські позиції у Волноваському районі. Але українські воїни повністю знищили його батальйон, а його, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Ще четверо бойовиків – жителі тимчасово окупованої частини Донеччини. За даними військової контррозвідки СБУ, троє з них приєдналися до окупаційних угруповань росії ще у 2014 році. Тоді вони брали активну участь у бойових діях проти сил АТО в районі Іловайська, Дебальцевого та Волновахи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігуранти обстрілювали позиції українських військ на Донеччині, використовуючи важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.

Зловмисники отримали підозри за ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Бойовикам загрожує довічне ув’язнення.