Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині, є постраждалий

Потерпілого госпіталізували, його стан як середньої тяжкості.

"Російські війська вкрили вогнем Новокаїри. Через ворожий обстріл вибухову травму та осколкове поранення лопатки дістав 67-річний чоловік", — ідеться в повідомленні.

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