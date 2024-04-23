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Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині, є постраждалий

Постраждалий отримав вибухову травму.

Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині, є постраждалий
Фото: Херсонська ОВА

Ворог завдав удару по с. Новокаїри Бериславського район. Унаслідок обстрілу  поранень зазнав місцевий мешканець, повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські війська вкрили вогнем Новокаїри. Через ворожий обстріл вибухову травму та осколкове поранення лопатки дістав 67-річний чоловік", — ідеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізували, його стан як середньої тяжкості.

  • Російська армія атакувала Берислав Хесронської області. Окупанти скинули на населений пункт вибухівку із безпілотника. Постраждав 63-річний місцевий житель.
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