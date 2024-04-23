Командувач Нацгвардії: Росія може отримати певні досягнення. Але стратегічної перемоги ворога не буде

Командувач Національної гвардії, бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що наразі Росія не має змоги окупувати Харків та Запоріжжя, і стратегічної перемоги вона здобути не зможе. Хоча ворог робитиме "неприємні сюрпризи". Про це він сказав у інтерв'ю "Лізі".
Півненко вважає, що дії окупантів зараз "не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити". Однак ворог діятиме на тих напрямках, на яких Україна не очікує.
"Але своєї мети він не досягне. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами", – сказав командувач НГУ.
Наразі, за його словами, Україні достатньо резервів, щоб розуміти, що цього року противник не виграє.
"Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей", – припустив командувач.
- Про майбутній важкий період днями попередив і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він сказав, що в травні-червні буде погіршення, але катастрофічною, за його словами, ситуація не буде.
- Буданов також вважає безпідставною інформацію про новий наступ росіян на Київ.
- Президент Володимир Зеленський визнавав, що Росія хотіла би захопити Харків, оскільки це місто як столиця радянського періоду є для неї символічним. До того президент казав, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".