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Командувач Нацгвардії: Росія може отримати певні досягнення. Але стратегічної перемоги ворога не буде

На думку бригадного генерала Півненка, ворогу, можливо, вдасться виконати до 15% цілей. 

Командувач Нацгвардії: Росія може отримати певні досягнення. Але стратегічної перемоги ворога не буде
Олександр Півненко, командувач Національної гвардії
Фото: МВС

Командувач Національної гвардії, бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що наразі Росія не має змоги окупувати Харків та Запоріжжя, і стратегічної перемоги вона здобути не зможе. Хоча ворог робитиме "неприємні сюрпризи". Про це він сказав у інтерв'ю "Лізі".

Півненко вважає, що дії окупантів зараз "не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити". Однак ворог діятиме на тих напрямках, на яких Україна не очікує.

"Але своєї мети він не досягне. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами", – сказав командувач НГУ.

Наразі, за його словами, Україні достатньо резервів, щоб розуміти, що цього року противник не виграє. 

"Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей", – припустив командувач. 

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