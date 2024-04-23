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На Прикарпатті поліція знешкодила нарковиробництво і вилучила понад 50 кг амфетаміну

Варість вилученого наркотика сягає 25 мільйонів гривень.

На Прикарпатті поліція знешкодила нарковиробництво і вилучила понад 50 кг амфетаміну
На Прикарпатті викрили масштабне нарковиробництво
Фото: Національна поліція

На Прикарпатті поліція викрила масштабне нарковиробництво. П’ятеро осіб організували виготовлення психотропів в лісовій місцевості, періодично змінюючи місце виробництва з метою конспірації. Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 50 кілограмів амфетаміну на суму близько 25 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Організував наркобізнес 29-річний мешканець Калуського району, раніше судимий за аналогічний злочин. Він же і контролював ланцюжок від виробництва до транспортування і збуту "товару". Спільники виготовляли психотроп за допомогою "пересувної нарколабораторії" у лісовій місцевості. Задля конспірації вони щоразу змінювали місце виробництва. Процес виготовлення партії амфетаміну міг сягати декількох днів.

"Товар" передавали поштою або іншим дилерам через багатокілограмові "закладки". Їх ховали в сільській місцевості, у полях або лісах, а дилерам надсилали координати місця розташування наркотику.

На Прикарпатті викрили нарковиробництво
Фото: Національна поліція
На Прикарпатті викрили нарковиробництво

"Для встановлення усіх причетних до виготовлення психотропу та схем, за якими вони працювали, правоохоронці провели низку оперативних заходів. Крім того, за оперативною інформацією, хімічні речовини (прекурсори) для виготовлення амфетаміну завезли в Україну контрабандними шляхами", – йдеться у повідомленні поліції. 

Нарковиробництво на Прикарпатті
Фото: Нацполіція
Нарковиробництво на Прикарпатті

Зазначається, що в ході проведення спільних заходів працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в регіонах та слідчі регіональних управлінь поліції не допустили потраплянню на "чорний ринок" ще близько 50 кг амфетаміну.

Наразі затримали та вручили підозри п’ятьом учасникам наркоугруповання. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

  • На початку квітня Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті.  Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу амфетаміну. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний "прибуток" у понад 10 млн грн в місяць.
  • Перед тим поліція знешкодила масштабну наркомережу: затримали 26 дилерів у 19 регіонах України. Під час спецоперації вилучили наркотиків на 150 мільйонів гривень.
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