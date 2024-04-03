Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну. Для охорони периметру підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження.

Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг "товару" для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів. Також "під замовлення" учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний "прибуток" у понад 10 млн грн в місяць. Встановлено, що для "відмивання" коштів наркоділки купували авто преміум-класу. Наприклад, BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo загальною вартістю у понад 200 тис. американських доларів. У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України. За даними слідства, лідерами угруповання були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю. Під час 35 обшуків у затриманих виявлено:

⁠5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;

⁠⁠обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;

⁠комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

⁠банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за "товар";

⁠⁠готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;

⁠⁠5 автомобілів преміум-класу.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавано поліція знешкодила масштабну наркомережу: затримали 26 дилерів у 19 регіонах України. Під час спецоперації вилучили наркотиків на 150 мільйонів гривень.