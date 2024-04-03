Зеленський: протягом березня РФ застосувала проти України понад 3000 КАБів

Протягом березня російська окупаційна армія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.
Такі дані навів президент України Володимир Зеленський.
"Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", – повідомив президент.
Він зазначив, що Харків зазнає ударів ракет і дронів з першого дня повномасштабного вторгнення.
"Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", – сказав глава держави.
Він наголосив, що руйнувань не буде, якщо Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя людей та повернути безпеку містам.
"Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", – наголосив Зеленський.
Керована авіаційна бомба – вид авіаційних боєприпасів, який має здатність до планерування, яка дозволяє літакам-носіям застосовувати з достатньо великої відстані від лінії фронту, поза межами зони ураження ППО. Дальність польоту КАБ залежить у тому числі від швидкості та висоти літака, який її скидає.
Російська армія застосовує такі види КАБів:
– УПАБ-500В вагою 500 кг;
– УПАБ-1500В вагою 1500 кг;
– крилаті бомби «Гром-Э1» (оснащена ракетним двигуном для збільшення дальності польоту) та «Гром-Э2»;
– «Дрель» (російська плануюча касетна авіаційна бомба).
Також ворог застосовує перероблені у КАБи фугасні авіаційні бомби ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), які оснастили модулями корекції та управління польотом. Саме ці боєприпаси є найбільш поширеними.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває із візитом у Нідерландах, закликав посилити протиповітряну оборону України додатковими системами Patriot.
- Також про посилення української ППО говорив міністр оборони України Рустем Умєров главі Пентагону Ллойду Остіну. Крім того, закликав надати ракети до ППО.
- Кулеба візьме участь у засіданні Україна-НАТО і обговорить посилення ППО з колегами. Також ключова увага зустрічі буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.