Зеленський: протягом березня РФ застосувала проти України понад 3000 КАБів

Армія Росії запустила по території України більш як 400 ракет різних типів і понад 600 "шахедів".

Протягом березня російська окупаційна армія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Такі дані навів президент України Володимир Зеленський.

"Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", – повідомив президент.

Він зазначив, що Харків зазнає ударів ракет і дронів з першого дня повномасштабного вторгнення.

"Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", – сказав глава держави.

Він наголосив, що руйнувань не буде, якщо Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя людей та повернути безпеку містам.

"Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", – наголосив Зеленський.

Керована авіаційна бомба – вид авіаційних боєприпасів, який має здатність до планерування, яка дозволяє літакам-носіям застосовувати з достатньо великої відстані від лінії фронту, поза межами зони ураження ППО. Дальність польоту КАБ залежить у тому числі від швидкості та висоти літака, який її скидає.

Російська армія застосовує такі види КАБів:

– УПАБ-500В вагою 500 кг;

– УПАБ-1500В вагою 1500 кг;

– крилаті бомби «Гром-Э1» (оснащена ракетним двигуном для збільшення дальності польоту) та «Гром-Э2»;

– «Дрель» (російська плануюча касетна авіаційна бомба).

Також ворог застосовує перероблені у КАБи фугасні авіаційні бомби ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), які оснастили модулями корекції та управління польотом. Саме ці боєприпаси є найбільш поширеними.