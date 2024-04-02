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Кулеба у Нідерландах закликав посилити українську ППО системами Patriot

Також міністр подякував Нідерландам за підтримку України.

Кулеба у Нідерландах закликав посилити українську ППО системами Patriot
Дмитро Кулеба і Ханке Бряунс Слот
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває із візитом у Нідерландах, закликав посилити протиповітряну оборону України додатковими системами Patriot.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter). Кулеба зустрівся з міністеркою закордонних справ Ханке Бряунс Слот.

"Я поінформував свою колегу про посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням балістичних ракет. Повітряний щит України необхідно посилити, зокрема додатковими комплексами та ракетами «Патріот»", – зазначив глава української дипломатії.

Також разом із нідерландською міністеркою Кулеба обговорив сьогоднішню конференцію "Відновлення справедливості для України", яка має пройти у Гаазі та "конкретні кроки для забезпечення справедливості за російські звірства".

"Я вдячний Ханке та Нідерландам за потужну підтримку та внесок у захист України та всієї Європи", – додав Кулеба. 

  • Сьогодні, 2 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідує з візитом Гаагу, де проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема візьме участь в міністерській конференції "Відновлення справедливості для України".
  • Метою конференції є обговорення пункту 7 "Відновлення справедливості" Формули миру Президента України Володимира Зеленського та опрацювання результатів документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України. Особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу  щодо злочину агресії проти України.
  • Окрім організаторів конференції – України, Королівства Нідерланди та Європейської комісії –  участь в заході візьмуть Прокурор Міжнародного кримінального суду, Генеральний секретар Ради Європи, Президент Євроюсту, представники Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші.
  • За результатами конференції буде прийнята політична декларація.
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