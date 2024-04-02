Кулеба у Нідерландах закликав посилити українську ППО системами Patriot

Також міністр подякував Нідерландам за підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває із візитом у Нідерландах, закликав посилити протиповітряну оборону України додатковими системами Patriot.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter). Кулеба зустрівся з міністеркою закордонних справ Ханке Бряунс Слот.

"Я поінформував свою колегу про посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням балістичних ракет. Повітряний щит України необхідно посилити, зокрема додатковими комплексами та ракетами «Патріот»", – зазначив глава української дипломатії.

Також разом із нідерландською міністеркою Кулеба обговорив сьогоднішню конференцію "Відновлення справедливості для України", яка має пройти у Гаазі та "конкретні кроки для забезпечення справедливості за російські звірства".

"Я вдячний Ханке та Нідерландам за потужну підтримку та внесок у захист України та всієї Європи", – додав Кулеба.

I began my visit to the Netherlands by meeting my Dutch counterpart and friend @HankeBruinsSlot.



We discussed today’s “Restoring Justice for Ukraine” conference in The Hague and concrete steps to deliver justice for Russian atrocities.



I informed my colleague about the… pic.twitter.com/GdcWYefWtR — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 2, 2024