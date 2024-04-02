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Держсекретар США Блінкен прибув до Франції на переговори щодо України та Гази

Обидві сторони хочуть "інтенсифікації" підтримки України.

Держсекретар США Блінкен прибув до Франції на переговори щодо України та Гази
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Парижа на переговори із  президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, політики говоритимуть про підтримку України у війні з РФ та конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Блінкен і політики Франції розглянуть результати лютневої міжнародної конференції, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.Про це пише "Європейська правда".

Зокрема, Блінкен поспілкується із Макроном про "міжнародну кризу, що загострюється".  Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне про підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, а також "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.

У матеріалі йдеться про те, що Блінкен зустрінеться з Макроном, Сежурне та іншими ключовими французькими посадовцями, щоб обговорити міжнародні зусилля на підтримку України. У французькому МЗС зазначили, що обидві сторони хочуть "інтенсифікації" підтримки України.

Також держсекретар США має відвідати разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, який виробляє артилерійські гармати, що використовує Україна.

  • Нещодавно президент Франції Емануель Макрон заявив, що "не виключає" відправлення західних військ до України. за його словами, про це говорили на паризькому саміті, який відбувся наприкінці лютого  і в якому взяли участь  майже 20 глав держав і урядів, переважно європейських країн.
  • Проте така заява розлютила чиновників США. Одне із видань повідомляє, що у США вважають, що президент Франції хоче керувати зовнішньою політикою Європи, ставши провідним голосом щодо України. Водночас його яструбиний підхід розлютив деяких союзників, які бояться, що такий крок може призвести до ескалації з Москвою.
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