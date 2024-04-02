Держсекретар США Блінкен прибув до Франції на переговори щодо України та Гази

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із візитом до Парижа на переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, політики говоритимуть про підтримку України у війні з РФ та конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Блінкен і політики Франції розглянуть результати лютневої міжнародної конференції, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.Про це пише "Європейська правда".

Зокрема, Блінкен поспілкується із Макроном про "міжнародну кризу, що загострюється". Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне про підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, а також "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.

У матеріалі йдеться про те, що Блінкен зустрінеться з Макроном, Сежурне та іншими ключовими французькими посадовцями, щоб обговорити міжнародні зусилля на підтримку України. У французькому МЗС зазначили, що обидві сторони хочуть "інтенсифікації" підтримки України.

Також держсекретар США має відвідати разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, який виробляє артилерійські гармати, що використовує Україна.