Росія застосувала право вето в Радбезі ООН на користь КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї, - Держдепартамент США

Раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Росія застосувала право вето в Радбезі ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї, оскільки мала домовленість із КНДР.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

“Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України”, - зазначив Міллер.

За його словами, тепер всі бачать, “як Росія виконує свою частину угоди”.

Речник Держдепартаменту США також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.