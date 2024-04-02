Росія застосувала право вето в Радбезі ООН на користь КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї, - Держдепартамент США

Росія застосувала право вето в Радбезі ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї, оскільки мала домовленість із КНДР.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
“Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України”, - зазначив Міллер.
За його словами, тепер всі бачать, “як Росія виконує свою частину угоди”.
Речник Держдепартаменту США також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.
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Співпраця Москви і Пхеньяна почала поглиблюватися протягом повномасштабної війни в Україні – росіяни шукають там збройної підтримки для своєї агресії. За даними української розвідки, зараз Північна Корея є найбільшим іноземним постачальником озброєння для окупантів. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив, що КНДР і РФ надалі поглиблюватимуть співпрацю, і корейці поставлять росіянам ще більше артилерії. Росія натомість передасть ракетні технології державі-спонсору тероризму.
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Росія вже застосовує північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні. У лютому СБУ повідомляла, що окупанти випустили по Україні понад 20 ракет виробництва КНДР. Інформацію про їх застосування підтвердили і в США.
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Південна Корея говорила, що Пхеньян поставив Москві вже мільйони артилерійських снарядів.
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Окрім збройної, триває між країнами і економічна співпраця. Зокрема, Росія в обхід санкцій постачає до Північної Кореї нафту.
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У лютому Володимир Путін подарував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва – на знак "особливих відносин", як вважають у Пхеньяні.
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А днями Росія і КНДР відправили одна до одної делегації. До Північної Кореї на три дні поїхав керівник російської служби внутрішньої розвідки, а до Росії – міністр.
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В кінці березня Росія припинила роботу групи експертів ООН, яка роками наглядала за санкціями проти Північної Кореї. Це відбулося через тиждень після того, як ця група повідомила про порушення росіянами правил при купівлі ними північнокорейської зброї, як-от балістичних ракет.