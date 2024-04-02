Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
Росія атакувала Харківщину керованими авіабомбами, у Харкові "приліт" (оновлено)
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
ГоловнаСвіт

Росія застосувала право вето в Радбезі ООН на користь КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї, - Держдепартамент США

Раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Росія застосувала право вето в Радбезі ООН на користь КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї, - Держдепартамент США
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Росія застосувала право вето в Радбезі ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї, оскільки мала домовленість із КНДР.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

“Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України”, - зазначив Міллер.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, тепер всі бачать, “як Росія виконує свою частину угоди”.

Речник Держдепартаменту США також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies