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СБУ: Росія випустила по Україні більше 20 північнокорейських ракет

Йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24).

СБУ: Росія випустила по Україні більше 20 північнокорейських ракет
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак росіян на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше 100 цивільних дістали тяжкі поранення.

  • Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 під час обстрілу Запоріжжя.
  • Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло четверо мешканців столиці, ще понад 50 – перебували у важкому стані.
  • Крім того росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.
  • Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію РФ.

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