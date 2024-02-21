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Канада вивчає, як безпечно транспортувати списані авіаракети в Україну

Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, запевнив міністр оборони Канади.

Канада вивчає, як безпечно транспортувати списані авіаракети в Україну
Українська наземна пускова установка, створена для канадських ракет CRV7
Фото: Global News

Канада вивчає, як безпечно транспортувати в Україну списані авіаракети CRV7, та наскільки корисними вони будуть для ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада розглядала можливість передачі цих ракет Києву, “але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими”.

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“Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них”, - сказав Блер.

Він розповів, що Канада працює з українцями й союзниками, аби впевнитися, що ці ракети можна з користю використати. 

“Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба - нагальна”, - підсумував міністр оборони Канади.

  • Канада приєднається до ініціативи Чехії і виділить фінансування на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.
  • Міністр національної оборони Білл Блер оголосив, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70.
  • Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.
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