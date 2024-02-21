Канада вивчає, як безпечно транспортувати списані авіаракети в Україну

Канада вивчає, як безпечно транспортувати в Україну списані авіаракети CRV7, та наскільки корисними вони будуть для ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада розглядала можливість передачі цих ракет Києву, “але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими”.

“Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них”, - сказав Блер.

Він розповів, що Канада працює з українцями й союзниками, аби впевнитися, що ці ракети можна з користю використати.

“Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба - нагальна”, - підсумував міністр оборони Канади.