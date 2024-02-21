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Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"

Іван Сирський - пасинок Головкома ЗСУ, якого той не усиновлював.

Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: EPA/UPG

Російські пропагандисти поширюють відеопровокацію із так званим "сином Сирського". 

Центр протидії дезінформації при РНБО наголосив, що цей ролик є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування Збройних сил України.

У ЦПД зазначили, що Росія намагається скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в РФ. І цим ворог хоче дискредитувати наших співгромадян. 

Іван Сирський став героєм російських роликів як нібито "син" Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Насправді він - пасинок: син колишньої дружини від її іншого шлюбу. Головнокомандувач Івана не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році.

Колишня дружина Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми і новим чоловіком до Австралії. З її родиною Головком не підтримує жодних стосунків.

  • Напередодні Центр протидії дезінформації заявив, що разом з СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Олександра Сирського
  • Ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головнокомандувача з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців. Для цього рашисти створили низку фейкових акаунтів Сирського на різних платформах.
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