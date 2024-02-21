Російські окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі в Криму, — "АТЕШ"

Кримські партизани руху "Атеш" заявили, що російські військові розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

"Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 та радіолокаційна станція", — ідеться у повідомленні.

Також партизани додають, що інформацію про розташування дивізіону передали Силам оборони України.