Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі в Криму, — "АТЕШ"

Також окупанти розмістили радіолокаційну станцію.

Російські окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі в Криму, — "АТЕШ"
Фото: АТЕШ

Кримські партизани руху "Атеш" заявили, що російські військові розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму. 

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

"Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 та радіолокаційна станція", — ідеться у повідомленні.

Також партизани додають, що інформацію про розташування дивізіону передали Силам оборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies