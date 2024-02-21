Президент Володимир Зеленський закликав главу польського уряду Дональда Туска, а також представника Єврокомісії прибути до кордону, де відбувається блокада української агропродукції.
Про це ідеться у відеозверненні Зеленського 21 лютого.
"Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав Президент.
Він зазначив, що теж готовий бути на кордоні разом із українським урядом.
Також Зеленський звернувся до Єврокомісії із закликом зберегти єдність у Європі. "Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії – також заради спільних інтересів і припинення політичних маніпуляцій", - сказав Зеленський.
Президент згадав останні інциденти на польсько-українському кордоні, як-от висипання зерна з вагону і плакат із закликом до Путіна "навести лад".
"У вчорашньому випадку із нашим зерном, яке висипали з вагона, – це було ще й просто неправдиво. Бо ані грама з того збіжжя не везли в Польщу на продаж, не везли на польський ринок. Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України", - пояснив Зеленський.
Глава держави зауважив, що "тільки в Москві зараз радіють" і наголосив, що "Україна цінує відносини з Польщею – усі аспекти наших відносин".
"Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібні рішення – між нами, Україною та Польщею, та на рівні всієї Європи", - сказав Зеленський.
Про які інциденти на кордоні йдеться
- Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Потім з'ясувалося, що вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини, а уряд Польщі підтвердив, що українське зерно, через яке блокують кордон, йде транзитом.
- Щодо іншого випадку, то на одному з плакатів польських страйкарів помітили напис "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР. На це відреагувала польська поліція. Проти чоловіка, який вивісив цей плакат відкрили кримінальну справу за підбурювання і вихваляння загарбницької війни Путіна. У польському МЗС назвали це "спробою захопити сільськогосподарський протестний рух із боку крайніх і безвідповідальних угруповань, можливо, під впливом російських агентів".