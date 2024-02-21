Президент наголосив, що блокада "додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт".

Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року

Президент Володимир Зеленський закликав главу польського уряду Дональда Туска, а також представника Єврокомісії прибути до кордону, де відбувається блокада української агропродукції.

Про це ідеться у відеозверненні Зеленського 21 лютого.

"Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд від логістики до аграрного сектора і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав Президент.

Він зазначив, що теж готовий бути на кордоні разом із українським урядом.

Також Зеленський звернувся до Єврокомісії із закликом зберегти єдність у Європі. "Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії – також заради спільних інтересів і припинення політичних маніпуляцій", - сказав Зеленський.

Президент згадав останні інциденти на польсько-українському кордоні, як-от висипання зерна з вагону і плакат із закликом до Путіна "навести лад".

"У вчорашньому випадку із нашим зерном, яке висипали з вагона, – це було ще й просто неправдиво. Бо ані грама з того збіжжя не везли в Польщу на продаж, не везли на польський ринок. Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України", - пояснив Зеленський.

Глава держави зауважив, що "тільки в Москві зараз радіють" і наголосив, що "Україна цінує відносини з Польщею – усі аспекти наших відносин".

"Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібні рішення – між нами, Україною та Польщею, та на рівні всієї Європи", - сказав Зеленський.

Про які інциденти на кордоні йдеться