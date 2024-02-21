Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 49 тіл військовополонених

РФ знущається та катує українських військовополонених, бо впевнена, що не буде покарана за свої злочини.

З 24 лютого 2022 року до листопада 2023-го Україні вдалося повернути 49 тіл військовослужбовців, які перебували в полоні.

Про це заявила виконавчий директор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Тетяна Катриченко на презентації аналітики “Місія врятувати: що відбувається у російському полоні і як попередити загибель у ньому українських військових” у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

“49 тіл військовослужбовців, які вважались у полоні, були повернуті в Україну. Це не враховуючи тих, хто міг загинути на полі бою одразу, коли їх брали у полон, і не враховуючи тих, хто загинув в Оленівці”, – сказала вона.

Також вона доала, що такі дані повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на запит МІПЛ.

Катриченко зазначила, що РФ знущається з українських військовополонених, оскільки вважає, що не буде покарана за свої злочини.

Щоб припинити катування росіян над українськими військовополоненими, потрібен контроль міжнародних інституцій, зокрема Міжнародного Червоного Хреста, якого на зараз немає.

Українські військові, які перебували в російському полоні, під час спілкування з правозахисниками вказували на те, що представники міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, не відвідували їх.

"росія не допускає представників Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених. Тому контролю над тим, що відбувається з нашими військовополоненими в місцях утримання немає абсолютно ніякого", – зазначила журналістка МІПЛ Марія Климик.

Також Катриченко наголосила на важливості документування знущань з полонених, оскільки це будуть реальні аргументи у міжнародних процесах.

Під час так званого процесу "прийомки", коли всіх військовополонених перевозять у нове місце утримання, всіх їх по черзі та без винятку б’є охорона. У правозахисників є свідчення про смерть кількох військовополонених під час цього процесу.

Умови утримання не сприяють тому, щоб поранення загоїлися. Водночас у здорових людей за час перебування в полоні стан погіршується від умов і постійних тортур.

"Дуже часто у людей просто зупиняється серце від того, що до них щоденно застосовують електрошок. В нас були свідчення того, що до полонених застосовували електрошок поки він повністю не розрядиться", – додала журналістка МІПЛ Марія Климик.

Колишній військовополонений Богдан Слободян розповів, як на його очах у полоні закатували українського військового.

“Хлопця з перших днів тримали у карцері. Це місце, де людина божеволіє, її там ламають, і на жаль, у більшості випадків їм це вдається”, – сказав Слободян.

Слободян додає, що цей чоловік під час прогулянки розповідав: йому не давали спати впродовж тижня, катували по 3-4 рази на добу, і це тривало протягом двох місяців. Крім того, його змушували підписати зізнання у нібито вбивстві людини.

“Мабуть, кати досягли свої мети, бо хлопця у лежачому стані і не при собі перевели у камеру. Він вже не міг себе обслуговувати, у нього відмовляли нирки, і "швидка" його відвезла у непритомному стані. Більше його не бачили", – розповів колишній полонений, додавши, що чоловіка "закатували на смерть".