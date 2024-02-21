Оголосили у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому", який порушив умови застави

Заставу у розмірі 1,8 млн гривень перерахували на ЗСУ.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому" за порушення умов застави, а саму заставу, 1,8 млн гривень, перерахували на ЗСУ.

Про таке повідомили у БЕБ.

Зазначено, що раніше було відкрито кримінальне провадження за фактами заволодіння ним та трьома співучасниками державними коштами.

Під час обрання міри запобіжного заходу за керівника підприємства внесли заставу у розмірі 1,8 млн грн. Проте він порушив покладені на нього обов’язки, тому суд ухвалив клопотання про перерахування суми застави на підтримку Збройних Сил України.

Водночас обвинуваченого оголошено в розшук.

Що відомо про справу: