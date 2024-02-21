Оголосили у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому", який порушив умови застави

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому" за порушення умов застави, а саму заставу, 1,8 млн гривень, перерахували на ЗСУ.
Про таке повідомили у БЕБ.
Зазначено, що раніше було відкрито кримінальне провадження за фактами заволодіння ним та трьома співучасниками державними коштами.
Під час обрання міри запобіжного заходу за керівника підприємства внесли заставу у розмірі 1,8 млн грн. Проте він порушив покладені на нього обов’язки, тому суд ухвалив клопотання про перерахування суми застави на підтримку Збройних Сил України.
Водночас обвинуваченого оголошено в розшук.
Що відомо про справу:
- На початку грудня минулого року повідомили про підозру колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.
- Держпідприємство мало відремонтувати обладнання, що застосовується у складі бойових військових літаків СУ-27.
- У серпні 2023 року вони уклали договір з ФОП про нібито поставку комплектуючих на 3,9 млн грн. Для прикриття незаконної діяльності посадовець надав підлеглим вказівку оформити акт вхідного контролю обладнання та видав ряд документів для оплати.
- Щоб розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під фінмоніторинг, кошти перераховували підконтрольному ФОП-постачальнику частинами. Сума разового перерахування не перевищувала 400 тис грн.
- Правоохоронці викрили схему та попередили перерахування 2 млн грн від суми договору, а на рахунки суб’єкта господарювання наклали арешт.
- Сума розтрачених бюджетних коштів складає майже 1,9 млн грн, а загальна сума угоди – 3,9 млн.
- Згодом директора підприємства "Укроборонпрому" взяли під варту через неявку у суд.