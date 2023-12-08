Ексдиректору оборонного підприємства повідомили підозру у розтраті майже двох мільйонів гривень

Також у розтраті коштів підозрюють трьох його співучасників.

Повідомили про підозру колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні.

"За даними слідства, держпідприємство мало відремонтувати обладнання, що застосовується у складі бойових військових літаків СУ-27", – повідомили у прокуратурі.

За словами правоохоронців, директор підприємства разом зі спільниками організували фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для військового обладнання.

У серпні 2023 року вони уклали договір з ФОП про нібито поставку комплектуючих на 3,9 млн грн. Для прикриття незаконної діяльності посадовець надав підлеглим вказівку оформити акт вхідного контролю обладнання та видав ряд документів для оплати.

Для того, щоб розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під фінмоніторинг, кошти перераховували підконтрольному ФОП-постачальнику частинами. Сума разового перерахування не перевищувала 400 тис грн.

Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці викрили протиправну схему та попередили перерахування 2 млн грн від суми договору, а на рахунки суб’єкта господарювання наклали арешт.

Під час обшуків вилучили обладнання, яке за висновками експертиз, на момент його поставки було у несправному стані.Сума розтрачених бюджетних коштів складає майже 1,9 млн грн.

Також нещодавно провели ряд затримань щодо розтрати бюджетних коштів: