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У Києві судитимуть посадовицю Дніпровської РДА у справі про розтрату понад 1,3 млн грн на закупівлі стільців для укриттів

Посадовиця Дніпровської РДА є також підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для укриттів.

У Києві судитимуть посадовицю Дніпровської РДА у справі про розтрату понад 1,3 млн грн на закупівлі стільців для укриттів
Фото: Київська міська прокуратура

Дніпровська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальниці відділу Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі стільців для облаштування укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Згідно з матеріалами слідства, посадовиця адміністрації, організувала злочинну схему, спрямовану на розтрату бюджетних коштів, виділених на облаштування укриттів.

Діючи в інтересах суб’єкта господарювання, посадовиця уклала з ним договір про закупівлю стільців за завищеною вартістю.

Внаслідок дій обвинуваченої, місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,3 млн гривень.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди, прокурором заявлено позов в інтересах держави.

Прокуратура нагадала, що вказана посадовиця Дніпровської РДА є також підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тис. грн.

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