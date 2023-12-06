Суддю-зрадницю з Луганщини заочно судитимуть в Україні

Чиновниці - зрадниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

ДБР завершило досудове розслідування щодо колишньої судді апеляційного суду Луганської області, яка сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях України ще із 2014 року.

"Вона увійшла до складу так званого «міністерства державної безпеки лнр» та стала куратором «судової гілки лнр», зокрема, розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства", – повідомили у ДБР.

Фото: Державне бюро розслідувань

Як стало зрозуміло із фото, опублікованих ДБР, мова йде про Ольгу Бас.

У 2017 році жінка обійняла посаду "керівника адміністрації голови ЛНР", на якій проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами квазіреспубліки.

У 2022 році обвинувачена погодилась зайняти посаду сенатора від окупованої частини Луганської області у Раді федерацій Федерального зібрання Росії. Наразі, вона координує функціонування всіх гілок окупаційної влади на тимчасово окупованій території та курує проведення підривної діяльності проти України.

Екссуддю обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.