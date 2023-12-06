У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту

У Полтаві масово отруїлися студенти.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

Також Пронін повідомив, що причини інциденту встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Перевіряють їдальню.

Ситуація контрольована. Більше деталей обіцяють озвучити згодом.