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В Одесі через масове отруєння госпіталізували 64 курсантів

Поліція розслідує усі обставини.

В Одесі через масове отруєння госпіталізували 64 курсантів
Фото: ukrinform.ua

В Одесі отруїлися курсанти двох місцевих навчальних закладів, з гострою харчовою токсикоінфекцією у медзакладах наразі перебувають 64 курсанти віком від 15 до 22 років. Поліцейські розслідують обставини масового харчового отруєння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах правоохоронцям повідомили лікарі.

"За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325  Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень", – повідомляють правоохоронці. 

Триває слідство. 

Нагадаємо, це не перший випадок масового отруєння курсантів в Одесі. Наприкінці вересня із харчовою токсикоинфекцією госпіталізували 46 курсантів.

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