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Масове отруєння одеських курсантів: у поліції розпочали розслідування

Наразі відомо про 46 потерпілих.

Масове отруєння одеських курсантів: у поліції розпочали розслідування

В Одесі зафіксовано масове отруєння курсантів. Їх госпіталізували у ніч на понеділок із харчовою токсикоинфекцією. 

Як повідомили у поліції Одещини, про випадок правоохоронцям повідомили лікарі вже в понеділок, 25 вересня.

Відомо, що у ніч з неділі на понеділок курсанти були госпіталізовані до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоинфекцією. Їм було надано невідкладну медичну допомогу.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

У рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. 

Нагадємо, у серпні в Тернопільській області майже півсотні людей отруїлося в одному із закладів харчування.

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