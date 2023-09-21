Як творчість Террі Пратчетта, Шона Коннері та Етти Джеймс відтерміновує прояви Альцгеймера?

Хвороба Альцгеймера — невиліковна. Вона призводить до розладів психіки й згодом до повного знищення інтелекту. Найчастіше цей стан виникає в людей старше 65 років. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, що робити, аби вчасно виявити недугу й вибудувати якісну підтримувальну терапію.

Фото: надане автором

2007 року британська преса вибухнула заголовками: «Письменник Террі Пратчетт хворіє на Альцгеймер». Фанати митця масово збиралися на найбільших площах світових столиць разом з його книгами в руках, аби підтримати Пратчетта, сподіваючись, що журналісти помилились. Та невдовзі близьке оточення письменника підтвердило інформацію про хворобу.

У 2012 році стан Пратчетта різко погіршився. Йому стало важко писати й читати. Але він продовжував працювати, надиктовуючи слова майбутньої книги своєму помічникові Робу Вілкінсу. Та хвороба не давала спуску, останні роки митець був прикутий до ліжка.

Террі Пратчетт помер 2015 року вдома, в оточенні рідних та близьких. Останній роман «Корона пастуха», із циклу «Дискосвіт», він устиг закінчити у 2014 році. Літературні критики вважають цю книгу найкращою за всю кар’єру письменника.

Фото: надане автором

Боролися з Альцгеймером й інші відомі люди: Шон Коннері, Пітер Фальк, Рита Хейворт, Симона Ренан, Моллі Пікон, Етта Джеймс, Лора Ла Плент, Джеральдін Мері Фіцджеральд. А також мільйони людей по всьому світу. Хвороба Альцгеймера не обирає за соціальним статусом, статтю та освітою, вона може проявитись у будь-кого. Як розпізнати її ранні прояви, аби відтермінувати пізні симптоми, розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Що таке Альцгеймер

Наш мозок складається з мільярдів нервових клітин, які з'єднуються одна з одною. Хвороба Альцгеймера ці зв'язки між клітинами руйнує. У висновку, пошкоджується «сіра речовина» головного мозку. Зрештою, нервові клітини, а згодом і тканини мозку помирають.

Хвороба Альцгеймера — захворювання, що прогресує. Воно поступово пошкоджує ділянки головного мозку. Україна знаходиться на 136 місці у світі за кількістю смертей, викликаних хворобою Альцгеймера

Чому виникає хвороба

Достеменно невідомо, чому Альцгеймер з’являється у людей. Та вчені досліджують це питання. Нині вони дійшли висновку, що деякі стани підвищують ризики отримати хворобу.

Перші прояви Альцгеймера

Симптоми спочатку майже непомітні й здебільшого починаються зі змін у настрої. Людина стає тривожною, пригніченою або роздратованою. Втрачає інтерес до спілкування з рідними та друзями, їй більше не цікава робота та хобі. Згодом починаються проблеми з пам'яттю. Людина забуває визначні дати, інколи не може згадати імені чоловіка, дочки чи онуків. Опанування нової інформації, скажімо, назви кіно, серіалу чи страви даються важко. Коли пошкоджується все більше клітин мозку, хвороба проявляється сильніше та псує повсякденне життя людини.

Що робити, якщо виявили у себе чи у близьких ці симптоми

Зверніться до свого сімейного лікаря чи лікарки. Якщо після огляду вони підтвердять ваші здогади, то обов’язково направлять до невролога чи неврологині. У їх кабінеті проведуть психометричне обстеження за когнітивними шкалами. Крім того, різні тести й проби дозволяють оцінити здатність до запам'ятовування, відтворення слів і малюнків. Також медики та медикині прослідкують, як людині вдається вирішити прості інтелектуальні завдання тощо. Інколи проводять додаткове обстеження мозку за допомогою комп’ютерної чи магнітно-резонансної томографії.

Фото: надане автором

Лікування

Поки немає ліків, які спрямовані проти хвороби Альцгеймера. Кілька препаратів перебувають на різних стадіях клінічних випробувань. Сьогодні основна форма допомоги — вчасна діагностика та медикаментозна підтримка мозку. Остання покращує функціональні можливості, полегшує когнітивні й поведінкові симптоми. Та згодом ефект фармакотерапії знижується. Стан людини з Альцгеймером погіршується, вона потребує ретельного догляду та турботи.

Не забувайте й про соціальну активність. Багато спілкуйтесь, відвідуйте музеї, дивіться фільми з великою кількістю діалогів і глибиною сюжету, в яких грали Шон Коннері, Пітер Фальк та Рита Хейворт. Читайте книжки Террі Пратчетта та періодичні видання, де й досі можна знайти статті про Лору Ла Плент та Джеральдін Мері Фіцджеральд. Одним словом, робіть все, що тренує ваш мозок та сповільнює його старіння. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми можемо насолоджуватись генієм тих, хто й досі лишається у кіно, музиці та на сторінках книжок. Інколи цього достатньо, аби продовжувати жити своє єдине життя. Ще більше корисних матеріалів ви знайдете у фейсбуці, вайбері та ютуб-каналі громадської спілки «Твій сімейний лікар».