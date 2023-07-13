МОЗ вітає перший крок до легалізації медичного канабісу

У світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що Україна зробила важливий крок до спрощення доступу до ліків на основі медичного канабісу.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у фейсбуці.

"Верховна Рада 268 голосами "За" ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №7457. Дякуємо всім народним депутатам за їхні голоси та громадськості – за підтримку цієї дуже корисної ініціативи. Це був наш спільний тест на гуманність, і ми успішно його склали!", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що у світі зібрано достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів:

неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта;

захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження;

наркотичній залежності та психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну);

хронічному болю невропатичного походження;

при наданні паліативної допомоги.

Крім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

"Підкреслюємо: про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться. Застосування ліків буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс (7457). За проголосували 268 депутатів.

У червні 2022 року в українському парламенті знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Раніше законопроєкт підтримав Кабмін. А в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua: "Легалізація медичного канабісу: чому зараз це важливо, як ніколи?".

Роком раніше в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак, позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.

У лютому 2023 року Комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №7457 про використання медичного канабісу.