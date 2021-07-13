Нардепи "завернули" законопроєкт про легалізацію ліків з медичним канабісом

За ухвалення в першому читанні проголосували тільки 184 депутати при 226 мінімально необхідних.

Верховна Рада на позачерговому засіданні "завернула" законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.

За ухвалення в першому читанні проголосували тільки 184 депутати при 226 мінімально необхідних. За направлення до комітету на повторне перше читання проголосували 219, тож законопроєкт повернули суб'єкту законодавчої ініціативи.

Законопроєкт пропонував легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях буде жорстким. Його будуть відпускати виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагатиме ліцензії та регулярного звітування.

Проєкт закону був рекомендований до ухвалення в першому читанні профільним комітетом. Член комітету Ольга Стефанишина повідомляла, що законопроєкт стосується 2 млн хворих із важкою епілепсією, онкохворих, паліативних.

Законопроєкт, серед іншого, пропонує: