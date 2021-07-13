Нардепи "завернули" законопроєкт про легалізацію ліків з медичним канабісом

Верховна Рада на позачерговому засіданні "завернула" законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.
За ухвалення в першому читанні проголосували тільки 184 депутати при 226 мінімально необхідних. За направлення до комітету на повторне перше читання проголосували 219, тож законопроєкт повернули суб'єкту законодавчої ініціативи.
Законопроєкт пропонував легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях буде жорстким. Його будуть відпускати виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагатиме ліцензії та регулярного звітування.
Проєкт закону був рекомендований до ухвалення в першому читанні профільним комітетом. Член комітету Ольга Стефанишина повідомляла, що законопроєкт стосується 2 млн хворих із важкою епілепсією, онкохворих, паліативних.
Законопроєкт, серед іншого, пропонує:
- створити умови для законного обігу конопель у визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичній практиці та науково-технічній діяльності;
- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу конопель у визначених сферах діяльності відповідно до вимог міжнародного права;
- врегулювати питання, що стосуються організації діяльності з обігу конопель на кожному етапі такого обігу, включаючи, серед іншого, операції з ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель;
- визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом конопель;
- визначити та врегулювати розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів;
- надати поштовх для розвитку медичної науки, практичної медицини та фармацевтичної промисловості шляхом запровадження можливості використання конопель в лікувальних та дослідницьких цілях;
- забезпечити можливість пацієнтам придбавати та зберігати лікарські коноплі для застосування в лікувальних цілях згідно з медичними показаннями відповідно до виданого лікарем рецепту.