За добу в Україні зафіксували 481 новий випадок ковіду

За минулу добу, 12 липня, в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли в тому числі 28 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 249 осіб. 36 пацієнтів померли. Одужали 750 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 20 909 осіб, методом ІФА – 9 783 осіб, експрестестами – 10 428 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 241 698 осіб, одужало 2 178 279. Від ускладнень захворювання померло 52 640 людей. Усього було проведено 11 063 662 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) і Харківській (23) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, українців закликали активніше вакцинуватися для протидії поширенню штаму "Дельта".

У МОЗ вважають, що четверта хвиля коронавірусної хвороби не буде катастрофічною. Оскільки частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.