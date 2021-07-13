Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Зеленський скликав на завтра позачергове засідання Ради, розглядатимуть 5 питань
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Санду знову перемагає Додона. І Путіна
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
Під Києвом легкове авто з 16 людьми перекинулося на дах, загинули водій і 7-річний хлопчик (оновлено)
У Києві почали демонтаж модерністської будівлі "Квітів України", роботи зупинили активісти (оновлено)
У Києві почали демонтаж модерністської будівлі "Квітів України", роботи зупинили активісти (оновлено)
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020
Італія через 53 роки знову стала найсильнішою командою Європи (оновлено)
Італія через 53 роки знову стала найсильнішою командою Європи (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
У центрах масової вакцинації з'явився Pfizer, але залишиться й Sinovac, - МОЗ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 481 новий випадок ковіду

Госпіталізовано за добу 249 осіб. 36 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 481 новий випадок ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 12 липня, в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли в тому числі 28 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 249 осіб. 36 пацієнтів померли. Одужали 750 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 20 909 осіб, методом ІФА – 9 783 осіб, експрестестами – 10 428 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 241 698 осіб, одужало 2 178 279. Від ускладнень захворювання померло 52 640 людей. Усього було проведено 11 063 662 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) і Харківській (23) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, українців закликали активніше вакцинуватися для протидії поширенню штаму "Дельта".

У МОЗ вважають, що четверта хвиля коронавірусної хвороби не буде катастрофічною. Оскільки частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також