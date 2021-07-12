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У Зеленського закликали українців активніше вакцинуватися ​для протидії поширенню штаму "Дельта"

РНБО вже підтвердила наявність штаму "Дельта" в Україні.

У Зеленського закликали українців активніше вакцинуватися ​для протидії поширенню штаму "Дельта"
Фото: EPA/UPG

В Офісі президента Володимира Зеленського відбулася нарада щодо протидії штаму коронавірусу "Дельта" в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"У зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через штам "Дельта" необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення", - зазначено в повідомленні.

Як наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму "Дельта" в Україні. Тож потрібно нарощувати кількість тестувань і збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

"Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності", - наголосив очільник Кабміну.

Він також акцентував увагу на необхідності нарощувати темпи вакцинації.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей. Найближчим часом загалом очікують 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 174 людини захворіли на ковід, щеплення отримали 26 356 осіб.

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