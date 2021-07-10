У липні Україна отримає антиковідні вакцини Moderna, СoronaVac і Pfizer – МОЗ (оновлено)

Графік поставки антиковідної вакцини у серпні буде відомий згодом.

У липні 2021 року Україна отримає 7 млн доз вакцин проти коронавірусу Moderna і СoronaVac.

Про це Lb.ua повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

З них Moderna (mRNA-1273) – 2 млн доз,

СoronaVac (SinoVac-BioTech) – 5 млн доз.

Графік поставки антиковідної вакцини у серпні буде відомий згодом.

Всього в України є домовленості на 47 млн доз вакцин. З них – 39 млн доз у рамках закупівель за кошти державного бюджету, 8 млн доз – у межах глобальної ініціативи COVAX.

Вакцина NovaVax проти Covid-19 зараз проходить третій етап клінічних випробувань.

Оновлення 11:09. Після публікації новини у МОЗ повідомили, що у липні також очікується поставка мільйона доз вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Нагадаємо, МОЗ готується до потенційно можливого зростання захворюваності на коронавірус. Очільник відомтсва Віктор Ляшко закликав громадян скористатися літнім періодом, коли рівень захворюваності низький, і пройти щеплення.

В Україні роблять щеплення трьома вакцинами: AstraZenecа, Pfizer/BioNTech і SinoVac/CoronaVac.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплень у сімейних амбулаторіях, центрах масової вакцинації та за місцем роботи.