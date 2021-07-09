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У криворізькому пансіонаті для літніх людей спалах COVID-19: понад 10 хворих, 6 померлих

Загалом у приватному пансіонаті 33 підопічних.

У криворізькому пансіонаті для літніх людей спалах COVID-19: понад 10 хворих, 6 померлих
Фото: dpchas.com.ua

У приватному пансіонаті для літніх людей "Турбота любих" у Кривому Розі зафіксовано спалах коронавірусної хвороби.

Як повідомляє видання Днепрчас, станом на 7 липня в установі зареєстровано 10 випадків захворювання COVID-19 серед 33 підопічних.

З 18 червня 10 підопічних госпіталізовані в Криворізьку інфекційну лікарню №1 у зв'язку з погіршенням стану здоров'я і підтвердженим діагнозом захворювання COVID-19.

"Станом на 7 липня при наданні стаціонарної медичної допомоги в Криворізькій інфекційній лікарні №1 померло 6 підопічних пансіонату, 4 людини продовжують отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, згідно із затвердженими в Україні етапами вакцинації, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку мали щепити ще на першому етапі вакцинації.

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