Кузін: четверта хвиля ковіду не буде катастрофічною і має стати останньою

Міністерство охорони здоров'я не думає, що четверта хвиля коронавірусної хвороби буде катастрофічною. Завдяки тому, що частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"З приводу прогнозів: ми дійсно вважаємо, що восени ми будемо мати спалах захворювання. Не можу сказати, що він буде надвеликим. Ми не очікуємо, що він буде катастрофічний. Це буде четверта хвиля, і вона має бути нижча, ніж попередні, за рахунок того, що ми зможемо досягти адекватних рівнів імунізації населення і ми вже точно знаємо, що у нас є сформована частка населення, яка вже перехворіла", - сказав він.

Кузін підкреслив, що четверта хвиля, скоріше за все, буде останньою.

"10 мільйонів - це та цифра, яка допоможе нам в легшій формі перенести останню четверту хвилю коронавірусу. Я впевнений, що це має бути саме останньою хвилею. Зараз одну дозу щеплень в Україні отримали 2 мільйони 136 тисяч осіб і 956 тисяч отримали повний курс. Зараз встановлені чіткі індикатори для кожної області та ми бачимо, де ефективно використовують свій ресурс, а де тільки розпочинають. Ми зараз докладаємо максимум зусиль, щоб ці 10 мільйонів стали реальністю", - сказав він.

При цьому Кузін підкреслив, що вакцинація від коронавірусу не буде обов'язковою.

Нагадаємо, що в іншому інтерв'ю Кузін сказав, що для подолання коронавірусної інфекції людству знадобиться ще півтора року щонайменше.