Таїланд вирішив змішувати вакцини Sinovac і AstraZeneca для підвищення захисту

Раніше говорили тільки про можливість поєднання між собою мРНК-вакцин.

Таїланд оголосив, що буде використовувати вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca для вакцинування другою дозою після першого щеплення препаратом від Sinovac, щоб посилити захист від хвороби. Про це пише Reuters.

Якщо цей план реалізують, він стане першим випадком змішування китайської вакцини із розробленою на Заході.

"Це робиться для покращення захисту від варіанту "дельта" і підвищення імунітету проти хвороби", - повідомив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Таїланд і сусудні країни раніше заявили про серйозну захворюваність серед медичних працівників, яких щепили інактивованою вакциною від Sinovac. З квітня по червень в Таїланді зафіксували 618 випадків інфікування медпрацівників, які були щепленні Sinovac. Загальна кількість щеплених медиків – 677 348. Відомо, що одна медсестра померла, ще одна людина – в критичному стані.

Таїланд також планує щепити додатковою, третьою дозою мРНК-вакцини тих, хто вже отримав два щеплення Sinovac.

У понеділок в Таїланді заявили про виявлення ще 8565 випадків захворювання і 80 смертей.

Нагадаємо, що до нині країни розглядали можливість змішування між собою тільки мРНК вакцин – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Вакцина від Sinovac, якою щеплюють і в Україні, вирготовлена за іншою технологією і є інактивнованою.

Днями у Туреччині повідомили проміжні результати третьої фази випробування вакцини від Sinovac. Згідно з ними, препарат більш ніж на 80% захищає від симптомів ковіду і на 100% захищає від тяжкого перебігу.