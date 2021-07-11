За добу в Україні – 290 нових випадків ковіду, одужало 374 особи

290 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні за суботу, 10 липня. Померло 5 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Госпіталізовано 374 особи і одужало – 374.

Здійснено тестувань за добу – 25 356: методом ПЛР – 12 885, методом ІФА – 3 296 і досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 175.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 35 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 7 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 22 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 10 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 241 043 особи, одужало – 2 177 293,летальних випадків – 52 597 і проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.

Нагадаємо, за п’ятницю, 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Летальних випадків – 20.