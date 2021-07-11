За добу в Україні – 290 нових випадків ковіду, одужало 374 особи

290 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні за суботу, 10 липня. Померло 5 осіб.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
Госпіталізовано 374 особи і одужало – 374.
Здійснено тестувань за добу – 25 356: методом ПЛР – 12 885, методом ІФА – 3 296 і досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 175.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 91 випадок;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 35 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Запорізька область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 5 випадків;
Київська область – 24 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 7 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 22 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 2 випадки;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 10 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 4 випадки;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 241 043 особи, одужало – 2 177 293,летальних випадків – 52 597 і проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.
Нагадаємо, за п’ятницю, 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Летальних випадків – 20.