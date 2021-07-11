Померла 90-річна бельгійка, яка заразилася одразу двома штамами ковіду

90-річна бельгійка померла після зараження одночасно двома штамами коронавірусу – з Великобританії (альфа-варіант) та Південної Африки (бета-варіант).

Про це пише bloomberg.com.

Бельгійські фахівці зазначають, що таким чином світ стикнувся з ще одною проблемою під час боротьби з цією хворобою.

Вона була госпіталізована до бельгійської лікарні у березні, де у неї одразу діагностували ковід. Літня жінка жила одна, однак мала помічників і не була щеплена. Симптоми хворої швидко погіршились і бабуся померла через п’ять днів.

Після тестування її респіраторних зразків у бельгійки виявили обидва штами. Медики вважають, що жінка заразилася ними від двох різних людей.

Дослідники не могли сказати, чи подвійне зараження відіграло роль у різкому погіршенні стану жінки.

Видання зазначає, що “ідея множинних інфекцій” не є абсолютно новою. У січні бразильські вчені повідомили про два випадки коінфекції Covid-19, але дослідження про це ще не опубліковані в наукових журналах.

Раніше дослідники також знаходили докази зараження людей кількома штамами грипу одразу. Тому вищезгадане дає підстави стверджувати, що подвійні інфекції можуть бути поширенішими, аніж відомо станом на сьогодні.

У Бельгії кількість випадків ковіду станом на 11 липня становить 1 093 700, від наслідків негоди померло 25 198 осіб.