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Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ

На кордоні було чути звуки пострілів і вибухів, що лунали з афганської території. 

Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
Американские военные в Афганистане
Фото: Twitter One America News

Туркменістан стягує важке озброєння в прикордонне місто Серхетабад, що межує з Афганістаном. Зокрема, перекидаються танки, пушки та БТР, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеве ЗМІ Turkmen.news.

Посилення прикордонної оборони відбувається на тлі наближення бойовиків "Талібану". За минулу добу, згідно з джерелами видання, в районі Серхетабада було чути звуки пострілів та декілька потужних вибухів, що лунали з афганської території.

Про передислокацію техніки повідомили і місцеві мешканці. Вони зазначили, що в четвер нарахували вісім вантажівок з солдатами в повному екіпіруванні та військові мотоцикли, що їхали до кордону.

Тим часом, згідно з туркменськими ЗМІ, офіцери евакуюють родини подалі від кордонів із Афганістаном. 

"Талібан" на тлі виведення військ США з Афганістану почав захоплювати населені пункти в провінціях. Кількома днями раніше "Талібан" заявив, що контролює 85% території Афганістану, але "не є загрозою для сусідніх держав". Однак таліби вже захопили головний КПП на кордоні з Іраном. 

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