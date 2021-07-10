Тихановська неформально зустрілася у Литві зі Зеленським

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримує контакти з представниками України, вона, зокрема, спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це екскандидат у президенти Білорусі заявила в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Вона, зокрема, мала неформальну зустріч зі Зеленським у Литві два дні тому.

"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками Уряду України. Ось. Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві", – сказала Тихановська.

Вона зазначила, що офіційних зустрічей не було, але “ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України”.

“Ви прийняли стільки білорусів – десятки тисяч білорусів. Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів. Тобто всіляко робить нам крок назустріч, але вони розуміють білорусів, тому що самі пройшли через це. І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна – з білоруським народом”, – додала Тихонавська.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви акредитувало "Білоруське дипломатичне представництво", надавши таким чином офіційний статус команді лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

Зеленський у Вільнюсі взяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності Литви.