Президент України Володимир Зеленський на запрошення Президента Литви Гітанаса Наусєди узяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви у Вільнюсі.

Про це повідомляє Офіс президента.

На площі біля Президентського палацу провели урочисту церемонію підняття державного та історичного прапорів Литовської Республіки. Також відбулися показові виступи підрозділу почесної варти.

"Для мене сьогодні велика честь перебувати в Литві в річницю важливого для вас свята – Дня державності. Від імені України та від щирого серця вітаю вас і весь литовський народ з цим особливим днем", - сказав Зеленський у своєму виступі.

Фото: president.gov.ua

Він зазначив, що День державності Литви приурочений до коронації Міндаугаса (Міндовга) та його звершень, і Україна розділяє радість цієї дати та відчуває її особливе значення, зокрема завдяки спільному минулому наших народів.

"Це й часи Великого князівства Литовського – однієї з провідних держав Європи, де вільно співіснували литовці та українці. Це Литовські статути, джерелами яких були, зокрема, литовське та українське звичаєве право. Примітно також, що дочка короля Міндаугаса була дружиною молодшого сина короля Данила Галицького – Шварна Даниловича, Великого князя Литовського", – зауважив Зеленський.

Він також додав, що наразі наші країни мають спільне сьогодення і спільне майбутнє.

"Сьогодні Україна захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність. І весь цей час на цьому шляху Литва є нашим надійним та незмінним партнером. Очевидно, що тільки та держава, яка має велику історію власної державності, яка високо її цінує і знає, що таке боротись за свою незалежність, тільки вона може так щиро підтримувати державність іншої країни, поважати її боротьбу та захист власної незалежності. Литва однією з перших засудила анексію Криму з боку Російської Федерації. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу", – наголосив президент.

Фото: president.gov.ua

Глава держави запевнив, що Україна вдячна Литві за цю підтримку й незмінно її пам’ятатиме.

"І ми завжди будемо готові першими прийти вам на допомогу, і завжди будемо бажати вам в усьому іншому також ставати першими, разом з нами, разом з Україною", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 11 червня в Луцьку відбулася офіційна церемонія відкриття почесного консульства Литви у Волинській області.