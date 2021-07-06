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Білорусь заборонила створений Зеленським телеканал

Режим Лукашенка помстився за скасування дозволу на мовлення каналу "Беларусь 24".

Білорусь заборонила створений Зеленським телеканал
Фото: Mediasat

Міністерство інформації Білорусі в понеділок, 5 липня, анулювала дозвіл на поширення на території країни програм українських UA TV та Квартал TV.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Підставою для прийняття рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення", - стверджується в заяві міністерства.

Близько місяця тому Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України вилучила білоруський державний телеканал "Беларусь 24" із переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України.

Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

Нагадаємо, що UA TV - це російськомовний канал державного іномовлення України, а Квартал TV - розважальний телеканал, пов'язаний зі студією "Квартал 95". До 2019 року одним із бенефіціарів телеканалу був Володимир Зеленський.

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