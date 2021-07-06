Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнення Олега Татарова, яка набрала необхідні 25 тис. голосів

У відповіді зазначено, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Президент Володимир Зеленський надав відповідь на петицію щодо звільнення заступника глави Офісу президента Олега Татарова, яка набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів.

Петиція була подана главою громадської організації "Центру протидії корупції" Віталієм Шабуніним. У відповіді на сайті Офісу президента зазначено, що Зеленський розглянув електронну петицію № 22/114822-еп "Негайно звільнити Олега Татарова – заступника голови офісу Президента Зеленського".

"Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - йдеться у відповіді.

У ній також зазначено, що відповідно до положень про ОПУ, Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, утвореним президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

"Офіс Президента України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому порядку", - заявив Зеленський у відповіді.

Автор петиції Віталій Шабунін в Telegram зазначив, що відмова Зеленського звільняти Татарова через те, що це не передбачено законодавством, "є брехнею".

"Адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП – і Зеленський неодноразово цим правом користувався", - написав він, пригадуючи указ про звільнення заступника Андрія Єрмака Сергія Трофімова.

Нагадаємо, справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд".

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього.

В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.

Окрім цього, у грудні Печерський райсуд вирішив передати справу Микитася від НАБУ до іншого відомства. Рішення ухвалив Сергій Вовк. Суддя зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

23 грудня заступник генпрокурорки Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявляють, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері - після 23 години.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний Суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

Уже 15 січня ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про повернення справи Татарова до НАБУ. У лютому Офіс генпрокурора викликав Артема Ситника на допит. Редактор 2Цензор.нет" Юрій Бутусов написав, що це було зроблено, щоб забрати у НАБУ справу Татарова.

У березні Шевченківський районний суд Києва відмовився скасовувати підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.