Зеленський: "Держава і український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО

На думку президента, проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО є основоположним стратегічним пріорітетом зовнішньої політики України, заявив глава держави на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

Президент нагадав, що останні соціологічні дослідження свідчать про підтримку вступу до Євросоюзу серед більш ніж 60% українців, більшість також підтримують приєднання до НАТО.

"Для нас це гарантія безпеки і добробуту. Український народ і держава зробили вже, я вважаю, вже зробили достатньо, щоб отримати відж наших партнерів чіткі підтвердження того коли, як Україна буде членом Європейського Союзу та членом Альянсу", - заявив Зеленський.

На думку президента, блок НАТО і Євросоюз дали чітки сигнали підтримки України на самітах 2021 року.

Президент додав, що активно готується до візиту у Вашингтон.

"Це не туризм. Він має бути максимально наповненим і результативним", - зазначив він.

Зеленський сказав, що Україна буде поглиблювати відносини з Бразилією, також хоче практивно брати участь у співпраці з Африканськими країнами.

Нагадаємо, що за вступ до НАТО готові проголосувати 54%, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.