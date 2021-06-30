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54% українців готові на референдумі голосувати за вступ до НАТО, – Центр Разумкова

Найбільше хочуть до Альянсу українці віком від 18 до 29 років. 

54% українців готові на референдумі голосувати за вступ до НАТО, – Центр Разумкова
Фото: Главком

Якби референдум щодо вступу в України в НАТО відбувся найближчим часом, у ньому взяла б участь більшість українців, або 71%. Про це йдеться в соцопитуванні Центру Разумкова. За вступ готові проголосувати 54%, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором.

Серед прихильників вступу більше тих, хто виявив намір прийти на референдум. 

"Найбільша частка прихильників вступу зафіксована у віковій категорії 18-29 років — 64%. Баланс між прихильниками та противниками (зменшення рівня підтримки) змінюється з віком майже лінійно, але навіть у найстаршій віковій категорії (60+) відносна більшість респондентів (48%) готові проголосувати за вступ, «проти» — 37%", - йдеться у результатах дослідження. 

Мешканці заходу країни більше підтримують вступ, ніж жителі сходу. 

Фото: Центр Разумкова

45,6% вважають, що вступ до НАТО значною мірою сприятиме приєднанню України до ЄС, 33,5% переконані, що це різні процеси і між ними нема зв'язку. 

"Рівень суспільної підтримки європейської інтеграції є традиційно дещо вищим, ніж євроатлантичної. За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%. При цьому, частка прихильників вступу значно переважає частку противників у всіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів. Баланс між «за» і «проти» суттєво змінюється, залежно від регіону проживання, але залишається на користь прихильників вступу до ЄС", - додали у висновках.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021р. в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням мешканців Німеччини, Італії, Франції та Польщі, вступ України до Європейського Союзу підтримують 55% громадян країн ЄС. Водночас приєднання України до НАТО підтримують 38%.

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