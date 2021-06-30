Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові провели танкові маневри в зоні ООС на Донбасі

За легендою навчань, "противник" прорвав оборону піхоти й почав наступ.

Українські військові провели танкові маневри в зоні ООС на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися планові заняття з бойової підготовки, під час яких відпрацьовувалися спільні дії танкових та механізованих підрозділів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У навчаннях взяли участь представники командування частин та підрозділів, які виконують бойові завдання. За легендою, "противник" прорвав оборону піхоти й почав наступ.

"Танковий взвод у складі трьох танків виїхав до місця зосередження для відбиття нападу. За визначеною командою підрозділ вийшов на вогневий рубіж, відбив умовну ворожу атаку й здійснив контратаку на противника. Знищивши ворожу техніку та захопивши вигідний рубіж, танковий взвод забезпечив закріплення на ньому механізованих підрозділів", - розповіли у штабі.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також військові відпрацювали дії підрозділів в обороні та наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій, евакуації з поля бою поранених та пошкодженої техніки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Навчання продемонстрували чіткість та злагодженість дій  особового складу, підтвердили належний рівень його бойової підготовки та спроможність виконувати бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, у квітні Львівський бронетанковий завод модернізував для Збройних сил України п’ять танків Т-64 і Т-72.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також