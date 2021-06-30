В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися планові заняття з бойової підготовки, під час яких відпрацьовувалися спільні дії танкових та механізованих підрозділів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У навчаннях взяли участь представники командування частин та підрозділів, які виконують бойові завдання. За легендою, "противник" прорвав оборону піхоти й почав наступ.

"Танковий взвод у складі трьох танків виїхав до місця зосередження для відбиття нападу. За визначеною командою підрозділ вийшов на вогневий рубіж, відбив умовну ворожу атаку й здійснив контратаку на противника. Знищивши ворожу техніку та захопивши вигідний рубіж, танковий взвод забезпечив закріплення на ньому механізованих підрозділів", - розповіли у штабі.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Також військові відпрацювали дії підрозділів в обороні та наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій, евакуації з поля бою поранених та пошкодженої техніки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Навчання продемонстрували чіткість та злагодженість дій особового складу, підтвердили належний рівень його бойової підготовки та спроможність виконувати бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, у квітні Львівський бронетанковий завод модернізував для Збройних сил України п’ять танків Т-64 і Т-72.