У Києві тимчасово не рекомендують купатися на п'ятьох пляжах із 14

Погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у столиці останніми днями.

У Києві цього літа підготовлено та відкрито 14 муніципальних пляжів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Плесо".

У Дніпровському районі для працюють 9 пляжів: "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга», "Тельбін", "Центральний", "Веселка"; в Оболонському районі 2 пляжі – "Вербний", "Пуща-Водиця»; у Деснянському районі 2 пляжі – "Чорторий", "Троєщина»; у Голосіївському районі – пляж "Галерна".

Інформацію про статус пляжів можна відстежувати за прапорами, які розміщені на кожному з них (зелений – купання без обмежень, жовтий – купатися не рекомендовано, червоний – не купатися), а також на новому офіційному сайті КП "Плесо".

Станом на 30 червня, тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Троєщина". Зазначається, що погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у столиці останніми днями. Зараз фахівці проводять додаткові дослідження води.

На пляжах столиці також облаштували 26 рятувальних постів. Рятувальні підрозділи перебувають на постійному чергуванні. На постах у межах пляжів також чергують близько 150 лайфгардів "Пляжного Патруля". Вони спостерігають за водою, а також спільно із поліцією стежать за громадським порядком та безпекою.

У КМДА також зазначили, що цього року дев'ять міських пляжів отримали міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор".

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму через брудну воду в морі призупинили роботу 83 пляжі.