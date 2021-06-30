Іноземних клієнтів вони підшукували на спеціалізованих сайтах в інтернеті.

Служба безпеки України викрила організовану групу контрабандистів. Зловмисники намагалися переправити до країн Європейського Союзу майже 30 посилок з унікальними виробами, що датуються І тисячоліттям до н.е. та періодом Київської Русі.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Київської області, повідомляє пресцентр СБУ.

Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах.

Переправити контрабандну ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

"Під час слідчих дій за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі; холодну зброю, срібні монети та предмети побуту першого тисячоліття н.е. Експертиза підтвердила належність вилучених предметів до культурних цінностей", - сказано в повідомленні.

Наразі одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, СБУ запобігла незаконному вивезенню з України "Кобзаря", виданого за життя Шевченка. На аукціонах в Європі видання може коштувати від 50 тисяч доларів.