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Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського після скандалу в соцмережах

Баранський не співпрацює з мережею відсьогодні.

Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського після скандалу в соцмережах
Магазин групи компаній Fozzy Group
Фото: Вікіпедія

Група компаній Fozzy Group припинила співпрацю з маркетинг-директором одного зі своїх стартапів Славою Баранським після серії скандальних дописів, оприлюднених ним у соцмережах.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій у Facebook.

“Декілька днів тому маркетинг-директор одного зі стартапів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст та форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення спільноти”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії з Барановським. 

"За підсумками зустрічі повідомляємо, що відсьогодні Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що блогер і один із маркетинг-директорів стартапу Fozzy Group ("Сільпо", "Фора" та інші мережі) Слава Баранський підтримав виступ російського репера Басти в Києві та висміяв "гідність і європейські цінності" України. У відповідь на це користувачі соцмереж почали закликати до бойкоту супермаркетів, а Fozzy Group заявила, що проводять службове розслідування, на час якого Баранський склав свої повноваження.

Сам блогер заявив, що писав ці думки для обмеженого кола друзів, які "знають його проукраїнську позицію", але визнав, що "перегнув палку".

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