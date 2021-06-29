Рада ухвалила спрощення процедури підтвердження дипломів моряка

Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала в цілому за законопроєкт "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу" (№3944). Документ спрощує процедуру підтвердження дипломів моряків і покликаний запобігти корупції в цій галузі.

У першому читанні за проголосували 330 нардепів, у другому – 333 оголосив, Дмитро Разумков. Спочатку збиралися голосувати тільки в першому читанні.

Ухвалення законопроєкту встановлює, що дипломи підтверджуватимуться автоматично не пізніше від п'яти років після їх отримання без складання іспитів у разі придатності особи для роботи на суднах за станом здоров’я, наявності чинних свідоцтв про схвалену обов’язкову підготовку та наявності підтвердженого Мор-адміністрацією стажу роботи на суднах.

Один із авторів законопроєкту Ігор Шинкаренко пояснив, що документ впроваджує автоматичну пролонгацію атестації моряків. За його словами, корупціонери за старою схемою отримують 100 млн доларів на рік хабарів. Ці гроші беруть за те, щоб морякам підтвердили їхні дипломи.

Транспортний комітет парламенту рекомендував ухвалити документ за основу, але зазначив, що є низка неточностей, які треба врегулювати до другого читання. Нардепка Вікторія Сюмар зазначила, що цей законопроєкт рік лежав на розгляді в комітеті. Нардеп "Слуги народу" Олександр Куницький під час виступу також підтримав ухвалення документу і закликав "колег по фракції, які тормозили" проголосувати за. Куницький не назвав прізвища свого колеги, але вранці в нього була сутичка з Миколою Тищенком нібито через те, що транспортний комітет не хотів підтримувати цей законопроєкт.

За інформацією джерел LB у фракції "Слуга народу", інцидент між Куницьким та Тищенком депутати обговорюють, але реагують по-різному.

"Загалом, кажуть, що Коля (Тищенко) дарує корупцію. І Куницький йому просто про це сказав. Через що вони і почали бійку", — розповів один з депутатів.

Інший співрозмовник додав, що "ніхто серйозно не обговорює бійку, просто сміються".

Ще один парламентар "Слуги" додав, «що насправді ж реальної бійки не було. Коля просто вдарив по телефону Сашка. А конфлікт у них саме по морякам".

У пояснювальній записці до документу зазначено, що нині національне законодавство України не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження диплому, а встановлює обов’язкові вимоги для моряків щодо проходження моряками курсів підвищення кваліфікації та обов’язкового складання кожним моряком іспитів в державних кваліфікаційних комісіях.

"Як наслідок, громадяни України-моряки, більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах та сучасні знання і практичні навички, змушені в обов’язковому порядку складати іспити у ДКК, безпідставно витрачаючи при цьому гроші та час своєї відпустки між рейсами", - зазначили автори законопроєкту.

Вимоги до повторного підтвердження кваліфікацію моряків утворюють значне необґрунтоване навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, що, у поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій під час обробки документів від моряків, призводить до утворення штучних черг для складання іспитів в ДКК.