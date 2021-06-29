Кожен третій учасник ЗНО не впорався із завданням з математики за 9-й клас

Обов’язкове ЗНО з математики для випускників запровадили з 2021 року.

Третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання не змогла розв’язати завдання з математики рівня базової середньої школи.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

"Мені теж сумно, що кожен третій не подолав поріг, встановлений усього на рівні 10 балів. Але я не готовий коментувати, чому так сталося, я готовий лише констатувати, що кожен третій учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який складав математику, не міг вирішити завдання навіть не за старшу школу (11-й клас - ред.), а за базову школу (9-й клас - ред.)", - сказав Бойко на пресконференції.

У свою чергу міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що результати ЗНО з року в рік з кожного предмету різні.

"Цього року математика гірше, але ви можете подивитися, що цього року суттєво вище англійська мова. Можливо, суспільний запит. Можливо, більш гуманітарна освіта цього покоління", - зазначив Шкарлет.

Він наголосив, що для суттєвого підвищення рівня математичної компетенції плануються реорганізація концепції системи освіти, зміни в освітніх програмах.

Крім того, міністр зазначив, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для складання на ЗНО.

Нагадаємо, з 2021 року ЗНО з математики стало обов’язковим для усіх випускників шкіл.

Президент Володимир Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік роком математики і доручив Кабінету міністрів забезпечити створення у школах математичних гуртків, а також індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки.

Крім того, президент запровадив стипендії розміром 10 тис. гривень для найкращих учасників ЗНО.