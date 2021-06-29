"Укрзалізниця" призначила потяг Інтерсіті сполученням Київ - Тернопіль

Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.

"Укрзалізниця" призначає фірмовий денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті № 747/748 сполученням Київ - Тернопіль.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську. Зазначається, що пасажири зможуть за 6 годин у дістатися з Тернополя до Києва та навпаки.

Для вивчення попиту, курсування поїзда поки що призначене до 31 серпня.

Нагадаємо, раніше УЗ також розширила залізничне сполучення з Донецькою областю - запустила регіональний поїзд Дніпро - Авдіївка.

Крім того, з 26 червня УЗ призначила денний поїзд Інтерсіті з Києва до Одеси.