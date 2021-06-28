Держсекретар США Блінкен зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском

Зустріч відбулася на тлі рішення католицьких єпископів США про можливість заборони на причащання католицьким політикам, які підтримують право жінок на аборти.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Директор пресслужби Святого престолу зазначив, що зустріч відбулася в теплій атмосфері, повідомляє Vatican News.

Маттео Бруні додав, що перемовини тривали близько 40 хвилин.

"Це дало Папі можливість згадати свій апостольський візит до Сполучених Штатів у 2015 році та висловити свою прив'язаність до народу Америки", - зазначив Бруні.

Візит Блінкена до Ватикану відбувся в межах його робочого туру до Європи.

Today I had the great pleasure of touring the Vatican, including the beautiful Sistine Chapel. The spiritual atmosphere, the divine art, and the impressive architecture left me speechless. Truly stunning. pic.twitter.com/aa1jrzTojV — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2021

Reuters зазначає, що зустріч голови Держдепу з понтифіком відбулася на тлі рішення католицьких єпископів США про можливість заборони на причащання католицьким політикам, які підтримують право жінок на аборти. Це стосується і президента США Джо Байдена. Минулого тижня єпископи вирішили створити документ, який би забороняв причастя для політичних діячів, які підтримують законодавче право на аборт. Байден, як відомо, є другим президентом США католицького віросповідання.