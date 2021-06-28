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Держсекретар США Блінкен зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском

Зустріч відбулася на тлі рішення католицьких єпископів США про можливість заборони на причащання католицьким політикам, які підтримують право жінок на аборти.

Держсекретар США Блінкен зустрівся у Ватикані із Папою Римським Франциском
Папа Римський Франциск та Ентоні Блінкен
Фото: vaticannews.va

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Директор пресслужби Святого престолу зазначив, що зустріч відбулася в теплій атмосфері, повідомляє Vatican News.

Маттео Бруні додав, що перемовини тривали близько 40 хвилин. 

"Це дало Папі можливість згадати свій апостольський візит до Сполучених Штатів у 2015 році та висловити свою прив'язаність до народу Америки", - зазначив Бруні. 

Візит Блінкена до Ватикану відбувся в межах його робочого туру до Європи.

Reuters зазначає, що зустріч голови Держдепу з понтифіком відбулася на тлі рішення католицьких єпископів США про можливість заборони на причащання католицьким політикам, які підтримують право жінок на аборти. Це стосується і президента США Джо Байдена. Минулого тижня єпископи вирішили створити документ, який би забороняв причастя для політичних діячів, які підтримують законодавче право на аборт. Байден, як відомо, є другим президентом США католицького віросповідання. 

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