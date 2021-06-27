На Херсонщині викрили морського браконьєра

Прикордонники у Херсонській області виявили браконьєра, який незаконно ловив рибу.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
“Учора в районі Каржинської затоки прикордонники відділу “Скадовськ” спільно з рибоохоронним патрулем виявили громадянина України який здійснював незаконний вилов водних живих біоресурсів”, – йдеться у повідомленні.
За допомогою заборонених знарядь лову чоловік спіймав 3300 рибин бичка, 180 рибин атерини та близько 5 кілограмів чорноморської креветки.
Загальна сума збитків державі складає понад 110 тисяч гривень.
В діях порушника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ “Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.
Нагадаємо, у травні у Полтавській області побили журналіста, який фіксував браконьєрів-рибалок.